A relação entre Lula e o Banco Central: quais os interesses e o que pode resultar?

O presidente Lula tem feito críticas ao Banco Central e à autonomia da instituição nos últimos dias. Na avaliação do presidente, o país vai ter dificuldade para crescer com a taxa básica de juros mantida em 13,75%. Para ministros e técnicos do governo, no entanto, as críticas estão acima do tom e podem atrapalhar o andamento do trabalho. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica o que acontece na relação entre Lula e o BC. Quais são os interesses e o que as críticas podem gerar no cenário econômico? Ouça a conversa completa!