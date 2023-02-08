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Economia do Cotidiano

A relação entre Lula e o Banco Central: quais os interesses e o que pode resultar?

Quem explica é o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 20:19

Publicado em 

08 fev 2023 às 20:19
Luiz Inácio Lula da Silva
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem feito críticas ao BC Crédito: Ricardo Stuckert / PT
O presidente Lula tem feito críticas ao Banco Central e à autonomia da instituição nos últimos dias. Na avaliação do presidente, o país vai ter dificuldade para crescer com a taxa básica de juros mantida em 13,75%. Para ministros e técnicos do governo, no entanto, as críticas estão acima do tom e podem atrapalhar o andamento do trabalho. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica o que acontece na relação entre Lula e o BC. Quais são os interesses e o que as críticas podem gerar no cenário econômico? Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 08-02-23

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