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Economia do Cotidiano

A polêmica do preço dos combustíveis e as perspectivas econômicas pra 2022

Confira a análise do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 18:43

Publicado em 

24 nov 2021 às 18:43
Gasolina, etanol, combustíveis, posto de combustível
Gasolina já passa de R$ 7,00 em algumas regiões do Brasil Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli traz como destaque a política de preços de combustíveis da Petrobras que busca a paridade com o mercado internacional. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a política, nessa semana, e disse que o governo está buscando rever a regra como uma forma de conter o aumento dos combustíveis. O comentarista também já aponta algumas daquelas que deverão ser tendências na economia brasileira para 2022. Ouça a análise completa!
Economia do Cotidiano - 24-11-21.mp3

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