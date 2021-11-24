A polêmica do preço dos combustíveis e as perspectivas econômicas pra 2022

Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli traz como destaque a política de preços de combustíveis da Petrobras que busca a paridade com o mercado internacional. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a política, nessa semana, e disse que o governo está buscando rever a regra como uma forma de conter o aumento dos combustíveis. O comentarista também já aponta algumas daquelas que deverão ser tendências na economia brasileira para 2022. Ouça a análise completa!