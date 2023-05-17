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Economia do Cotidiano

A gasolina vai ficar mais barata? Entenda a nova política de preços da Petrobras

As explicações são do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 17:41

Publicado em 

17 mai 2023 às 17:41
Combustíveis, gasolina, etanol, bomba de combustível
Combustíveis, gasolina, etanol, bomba de combustível Crédito: Pixabay
O preço dos combustíveis deve variar menos com a nova política de preços da Petrobras, mas isso não significa que ele vai ficar mais barato necessariamente, avaliam especialistas. A estatal anunciou na terça-feira (16) a mudança nas regras, que desde 2016 seguiam de perto as oscilações do valor do petróleo no mercado internacional. Mas o que de fato vai mudar? O preço para o consumidor final vai realmente ficar menor? Quem explica é Celso Bissoli nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 17-05-23

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