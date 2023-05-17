A gasolina vai ficar mais barata? Entenda a nova política de preços da Petrobras

O preço dos combustíveis deve variar menos com a nova política de preços da Petrobras, mas isso não significa que ele vai ficar mais barato necessariamente, avaliam especialistas. A estatal anunciou na terça-feira (16) a mudança nas regras, que desde 2016 seguiam de perto as oscilações do valor do petróleo no mercado internacional. Mas o que de fato vai mudar? O preço para o consumidor final vai realmente ficar menor? Quem explica é Celso Bissoli nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!