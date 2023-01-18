Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia do Cotidiano

A crise nas Americanas e os impactos no mercado financeiro

Ouça a explicação do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 18:16

Publicado em 

18 jan 2023 às 18:16
Lojas Americanas
Lojas Americanas Crédito: Reprodução
Pelo menos mais de mil fundos de investimento, entre aqueles de ações, renda fixa, e de investimentos imobiliários, podem ser atingidos com a crise das Americanas. As ações da Americanas despencaram quase 80% na bolsa de valores na última quinta-feira (12), depois que a empresa publicou comunicado em que diz que foram identificadas “inconsistências em lançamentos contábeis” no balanço, em valor que chega a R$ 20 bilhões. Tema para Celso Bissoli nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 18-01-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vini Jr
Seleção brasileira desembarca nos EUA e faz primeiro treino à tarde
Fachada do edifício-sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Anvisa suspende lote de medicamentos para hipertensão e câncer de mama
Homem de 64 anos ficou gravemente ferido após acidente na BR 482 e foi socorrido, mas morreu no hospital
Motorista de 64 anos morre após acidente na BR 482 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados