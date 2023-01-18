A crise nas Americanas e os impactos no mercado financeiro

Pelo menos mais de mil fundos de investimento, entre aqueles de ações, renda fixa, e de investimentos imobiliários, podem ser atingidos com a crise das Americanas. As ações da Americanas despencaram quase 80% na bolsa de valores na última quinta-feira (12), depois que a empresa publicou comunicado em que diz que foram identificadas “inconsistências em lançamentos contábeis” no balanço, em valor que chega a R$ 20 bilhões. Tema para Celso Bissoli nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!