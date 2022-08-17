4 em cada 10 famílias não conseguiram pagar todas as contas entre abril e junho

Enquanto 8 em cada 10 famílias brasileiras se preocuparam com sua capacidade de pagar contas e empréstimos integralmente, 41% de fato não conseguiram arcar com todas as dívidas e contas e deixaram pelo menos um compromisso financeiro para trás. A fatura do cartão de crédito foi o que mais preocupou os entrevistados. Os dados são referentes ao segundo trimestre do ano, entre abril e junho, e foram colhidos pela pesquisa Consumer Pulse, feita pela empresa de informações TransUnion. Além do aumento dos preços, muitas famílias sofreram perda de renda no último trimestre. Quase 4 em cada 10 lares passaram a ter menos dinheiro do que tinham, principalmente por perdas de emprego ou redução de salário. Tema para Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!