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Economia do Cotidiano

13° salário pode injetar R$ 250 bilhões na economia em 2022

Quem explica é o economista Celso Bissoli

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 18:05

Publicado em 

16 nov 2022 às 18:05
Inflação acelerou em julho
Inflação acelerou em julho Crédito: Pixabay
O pagamento do 13º salário pode injetar R$ 250 bilhões na economia brasileira neste ano, quase 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O 13º salário é um benefício trabalhista criado em 1962, pela Lei 4.090, que é pago aos trabalhadores do mercado formal (inclusive aos empregados domésticos com registro em carteira); a aposentados; aos beneficiários da Previdência Social; e aos beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios. Tema para Celso Bissoli, nesta edição do Economia e Negócios. Ouça a conversa completa!
ECONOMIA DO COTIDIANO - 16-11-22

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