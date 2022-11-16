13° salário pode injetar R$ 250 bilhões na economia em 2022

O pagamento do 13º salário pode injetar R$ 250 bilhões na economia brasileira neste ano, quase 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O 13º salário é um benefício trabalhista criado em 1962, pela Lei 4.090, que é pago aos trabalhadores do mercado formal (inclusive aos empregados domésticos com registro em carteira); a aposentados; aos beneficiários da Previdência Social; e aos beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios. Tema para Celso Bissoli, nesta edição do Economia e Negócios. Ouça a conversa completa!