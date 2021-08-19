‘E fora do story, você está bem?’: pergunta gera debate nas redes sociais

Vida real e vida digital andam juntas? A pergunta "E fora do story, você está bem?" ganhou o universo das redes sociais. Nas plataformas de fotos, mensagens ou até no microblog, o assunto tem feito maior sucesso entre os conectados. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem: a sua vida digital, por meio das redes sociais, é aquela que tem sido a realidade, nua e crua? Acompanhe a análise completa sobre o assunto!