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CBN e a Família

‘E fora do story, você está bem?’: pergunta gera debate nas redes sociais

Ouça a análise da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 17:29

Publicado em 

19 ago 2021 às 17:29
"E fora do story, você está bem?" Crédito: Pexels
Vida real e vida digital andam juntas? A pergunta "E fora do story, você está bem?" ganhou o universo das redes sociais. Nas plataformas de fotos, mensagens ou até no microblog, o assunto tem feito maior sucesso entre os conectados. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem: a sua vida digital, por meio das redes sociais, é aquela que tem sido a realidade, nua e crua? Acompanhe a análise completa sobre o assunto!
CBN e a Família - 19-08-21.mp3

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