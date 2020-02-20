"Dolittle"e "O grito" são as estreias da semana

A semana pré-carnaval tem estreia de dois remakes nos cinemas do Espírito Santo: "Dolittle" e "O grito". O primeiro longa traz a história do Doutor Dolittle, um físico que consegue falar com os animais. Já o segundo, traz de volta às telonas o terror inspirado no filme japonês. Confira a análise:

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Dolittle: Doutor Dolittle (Robert Downey Jr) é um físico muito competente, ele vive e cuida de vários animais e afirma que consegue até se comunicar através de palavras com eles. A sinopse oficial ainda não foi divulgada.