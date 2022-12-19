Século XIX: diante de opressões, trabalhadores e mulheres buscam a igualdade!

Direitos Humanos - Que História é Essa? Crédito: CBN Vitória/A Gazeta

Nesta edição do "Direitos Humanos: Que História é essa?", o comentarista Rafael Simões traz como destaque que o século XIX trouxe a expansão das ideias liberais pela Europa e pelo continente americano. Vamos ao contexto! "Por certo, é um liberalismo, então, bastante formal. Tanto no que diz respeito às questões das liberdades, quanto ao que afeta as questões de igualdade. A primeira metade do século XIX é marcada por amplo processo revolucionário, seja na Europa, onde se busca, principalmente, o fim dos regimes monárquicos absolutistas, seja nas Américas, onde se quer, fundamentalmente, a liberdade das colônias, sua transformação em países independentes".

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Na Europa, mesmo que a maior parte dos movimentos revolucionários não tenha resultado na tomada do poder, ao longo do período, promoveu-se um processo de constitucionalização. Nas Américas, a independência dos antigos territórios coloniais teve bastante sucesso. No entanto, as opressões continuavam. Mulheres, povos africanos escravizados, povos indígenas, continuavam em posição totalmente subordinada, e explorada, nesses locais.

Essas opressões, entretanto, não passariam intocadas. Três grupos, especialmente, vão se destacar, na segunda metade do século XIX, na luta contra elas: trabalhadores e mulheres, na Europa, povos africanos escravizados nas Américas. Nas Américas os escravizados conseguirão a sua liberdade, sendo o Brasil o último país da região a acabar com a escravização dos negros. Era, como vemos na história, um passo importante, mas incompleto. Na maioria dos locais essas pessoas continuaram sendo excluídas de uma série de direitos formais e colocadas em posições de subordinação e exclusão nas sociedades. Os Estados Unidos sendo o caso mais evidente das exclusões dessas pessoas.

Na Europa, primeiro os trabalhadores, com suas lutas vão conseguir alguns direitos políticos, como direito de voto e de participação na política institucional, e direitos trabalhistas, jornadas de trabalho limitadas, melhores salários e condições de trabalho, entre outros. Neste aspecto os sindicatos e os partidos políticos ligados aos trabalhadores foram fundamentais. Mais para o final do século XIX as mulheres ganharão destaque nas suas lutas pelo direito do voto, o movimento que ficou conhecido como o sufragismo, destaquem-se os nomes de Kate Sheppard, da Nova Zelândia, primeiro país a garantir o voto das mulheres em 1893, e de Emmeline Pankhurst, na Inglaterra.