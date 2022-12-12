Revolução Haitiana: escravizados se rebelam em busca de liberdade e igualdade

Direitos Humanos - Que História é Essa? Crédito: CBN Vitória/A Gazeta

Nesta edição do "Direitos Humanos: que história é essa?", o tema em destaque é a Revolução Haitiana, de 1791. O comentarista Rafael Simões, Doutor em História, explica o que foi, o seu contexto e importância. Os primeiros colonizadores da Ilha, que é hoje o Haiti, foram os espanhóis que como primeira atividade econômica na região realizavam a exploração de ouro, utilizando como mão-de-obra para essa atividade o indígena escravizado. A ação predatória do empreendimento espanhol dizimou a população nativa.

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Diante desta situação, começa a introdução do negro africano escravizado na Ilha em substituição da mão-de-obra escravizada indígena. Em 1697, a Ilha que até então estivera sob domínio espanhol, passou para o controle da França; a partir deste momento São Domingos (que não era, ainda, Haiti) se torna uma das colônias mais ricas do Ocidente, chegando o comércio do açúcar produzido na ilha a representar dois terços de todo comércio francês

Nesse período de grande riqueza para a França, o Haiti acumula uma população de 536 mil habitantes, sendo que deste total, 480 mil são escravizados, o que representa 90% de toda a população local, ou seja, um enorme contingente de mão-de-obra trabalhando ininterruptamente para produzir riqueza para a sua metrópole.

No decorrer do último quartel do século XVIII, os ideais da Revolução Francesa começam a se difundir pelo mundo com a disseminação dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Como mostra Charles Chasteen "a revolução haitiana também mostrou as ideias da Revolução Francesa em funcionamento nas Américas” o impulso revolucionário chega à ilha de São Domingos trazido da França pelo escravizado liberto Vicent Ogé, que lidera um levante armado contra os brancos. A sublevação o leva à execução em 1791, porém, a morte do líder negro só serviu para insuflar os ânimos dos escravizados e a Ilha explode em rebeliões, a adesão dos escravizados ao movimento revolucionário foi massiva.

Um dos muitos negros que aderem à revolução é o ex-escravizado Toussaint L’Ouverture, que, pelas habilidades que possuía, fora aproveitado desde sua juventude, por seu proprietário, em atividades administrativas nas fazendas de cana-de-açúcar, condição que possibilitou a Toussaint certa liberdade, permitindo-lhe dentre outros benefícios, acesso à alfabetização.

Toussaint L’Ouverture assume o posto de líder da revolução ao se negar a aceitar um acordo que seria realizado entre os líderes dos rebelados e os senhores brancos, sabendo ele que, com esse acordo nada do que pretendiam seria conseguido, e que a pretensão da elite com a negociação era ganhar tempo para que pudessem organizar a repressão ao levante e seu consequente esmagamento. Colocando-se contra esta situação, em agosto de 1793 ele se proclama como representante e líder negro

Os enfrentamentos entre escravos e senhores duraram 12 anos, até 1804 e nesse período o Haiti conseguiu resistir e lutar infligindo derrotas importantes, tanto às forças locais formadas pelos senhores de escravos, quanto às forças inglesas enviadas à ilha, que somavam 60 mil soldados, também derrotaram aos 43 mil soldados do exército francês de Napoleão Bonaparte, à época, tido por muitos como invencível. No ano de 1803 Toussaint L’Ouverture é preso pelo exército francês e conduzido à Europa, onde morre, em abril, em uma prisão francesa.

Embora tenha tido líderes letrados, que foram influenciados pelas ideias francesas, a revolução foi levada a cabo pela maioria escrava analfabeta, que não compartilhava de tais ideais e que realmente lutava contra seus opressores brancos e contra a condição de escravos a que estavam submetidos. Para um dos líderes da revolução haitiana, Jean Jacques Dessalines, e consequentemente para os demais rebelados: “A liberdade antes que tudo queria dizer o fim da escravidão” afirma a historiadora Maria Ligia Prado. E sendo liderados por Dessalines, negro analfabeto, substituto de Toussaint L’Ouverture, após a morte deste, que ocorreu a vitória dos escravos haitianos sobre seus senhores. Em primeiro de janeiro de 1804 é proclamada a independência do Haiti.

A Revolução haitiana se transformara no maior movimento negro de rebeldia contra a exploração e a dominação colonial das Américas. O caso do Haiti se torna singular, único a todo o continente. O país foi a primeira colônia latino-americana a conseguir a independência e abolição da escravatura sendo que todo processo de revolução e libertação foi conduzido pelos próprios escravizados, estes conseguiram, além de realizar a libertação de seu país, realizar também, a própria libertação. O acontecimento singular derruba por terra a ideia defendida à época pelas potências imperialistas de que as populações negras não pudessem se organizar por si só. Com a Revolução, o Haiti se torna a primeira república negra do mundo.

Liberdade pessoal, liberdade nacional, igualdade de todos. Vitórias dos direitos humanos que os haitianos conquistaram. Para entendermos o feito realizado pelos escravizados haitianos devemos considerar alguns elementos que se combinaram, possibilitando o triunfo da Revolução. Contribuíram para esse acontecimento o fato de a grande maioria da população da Ilha (90%) ser de escravos totalizando 480 mil negros no momento em que explode o levante, destes um número bem expressivo era de nascidos na África.

Também está presente nos rebelados um grande sentimento de ódio aos senhores de escravizados franceses, por conta da crescente opressão que sofriam para que produzissem cada vez mais. Uma vez conquistada a liberdade, notamos a preocupação que os libertos têm de mantê-la a qualquer custo, isso demonstra o engajamento do povo haitiano com a causa libertária e o compromisso que estes tiveram com a ação revolucionária.