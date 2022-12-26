Primeira metade do século XX: um período difícil para os direitos humanos

Direitos Humanos - Que História é Essa? Crédito: CBN Vitória/A Gazeta

A série especial Direitos Humanos: que história é essa? chega ao XX. E foi um período muito difícil para as garantias dos direitos do ser humano, pois foi marcado por duas grandes guerras mundiais. Este é o contexto do episódio desta segunda-feira (26) com o historiador Rafael Simões.

1914 – 1945: Duas guerras mundiais, várias outras guerras e a grande crise mundial do capitalismo. “Depois de um período, que vai de fins do século XIX (1890) até o início do século XX (1914), onde as perspectivas de melhora de vida, por conta de avanços na ciência, na educação, nas condições de vida dos trabalhadores, em que pese opressões contra os povos coloniais, contra os negros, contra as mulheres, entre outras, ainda persistirem, levando alguns mais ufanistas a denominar esse período, que vai de 1890 a 1914, de Belle Epoque”.

“Depois desse período mais esperançoso, digamos assim, no entanto, vamos ter esse período de 31 anos de muita morte, destruição e perdas. Nesses 31 anos, mesmos avanços no âmbito político eleitoral foram paralisados ou retrocederam totalmente.

Se quisermos fazer um exercício rápido para ver a magnitude do problema podemos verificar que em 1940 restavam apenas dez países formalmente liberais-democráticos no mundo: Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Islândia, Inglaterra, Estados Unidos e Suíça”.

“E mesmo nesses países temos uma série de discriminações contra negros (EUA e Inglaterra), povos aborígenes (Austrália e Nova Zelândia), mulheres (em quase todos). Mas o grande problema neste período para os direitos humanos, ou, ao menos, sua perspectiva foram as duas grandes guerras mundiais, com seus cerca de 80 milhões de mortos; a opressão colonial na África e Ásia; e os regimes nazifascistas e assemelhados pela Europa e América”.

Aqui, para exemplificar, podemos lembrar daquele que foi o mais destrutivo de todos: o nazismo, liderado por Adolf Hitler. “O nazismo perseguia e matava judeus, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, na época chamadas de homossexuais, Testemunhas de Jeová, opositores políticos socialistas e comunistas. Além de qualificar as várias raças numa ordem hierárquica, onde, por certo, os arianos eram os primeiros. Distantes vinham os latinos, depois abaixo ainda os eslavos e negros e, por fim, os judeus”.

Auschwitz está na nossa memória como o símbolo mais pérfido e destruidor desse regime. Aqui podemos falar um pouco da Itália fascista ou do regime autoritário japonês, ou de ditaduras como as de Salazar, em Portugal, Franco, na Espanha, ou Getúlio Vargas, no Brasil.

Foram essas destruições e matanças, tão disseminadas, que acabaram criando a chama fundamental para que em 1948 fosse aprovada, no dia 10 de dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobre a qual, falaremos no nosso próximo episódio. Muito apropriado, inclusive, que seja esse episódio, no dia 2 de janeiro, quando estamos, digamos assim, começando o ano de 2023. Novo momento de esperança, para todos nós, de uma vida mais digna.