"Os homens nascem e são livres e iguais em direitos": história e legado da Revolução Francesa

Direitos Humanos - Que História é Essa? Crédito: CBN Vitória/A Gazeta

Nesta edição do "Direitos Humanos: Que História é Essa?" o tema em destaque é o que foi e o legado da Revolução Francesa. O comentarista Rafael Simões descreve a sua importância e legado para os tempos atuais: "Em 1789 a França se encontra numa difícil situação social, econômica, financeira e política. A miséria da população cresce, por causa de inflação, especialmente dos alimentos básicos, como resultado de dois anos de muita seca. O desemprego de pequenos artesãos e comerciantes, causado pela redução das compras e a concorrência da nascente indústria têxtil inglesa, também aumenta", diz.

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"Os gastos do Estado francês, para pagar suas dívidas crescentes, se tornam insuportáveis. Os gastos estavam 20% acima das receitas e as dívidas consumiam 50% de toda a arrecadação. Por fim, os três Estados – em que se organizavam a estrutura estatal francesa: Clero (cerca de 2% da população), nobreza (cerca de 2% da população) e o povo (desde a alta burguesia até os camponeses, estes últimos cerca de 80% da população) – não se entendiam em como resolver a situação".

Uma observação: na Assembleia dos Estados Gerais, cada estado tinha um voto e o placar acabava, neste momento, de disputadas sendo sempre 2 x1, contra o povo. Outra observação: Nobres e, ainda mais, Clero, não pagavam praticamente nenhum imposto e eram os que mais recebiam benefícios (podemos dizer privilégios) do Estado, ocupavam os cargos estatais etc.

Quando Luís XVI convoca a Assembleia dos Estados Gerais, em janeiro de 1789, ele, sem saber, estava dando início ao processo da Revolução Francesa. A Assembleia começa sua reunião em 5 de maio. Desde o início em ambiente de impasse. Em 17 de junho o Terceiro Estado se declarou em Assembleia Nacional, representando não mais um Estado, mas, sim, o povo.

Em 20 de junho, depois do local de reunião da Assembleia Nacional ser fechado por ordem do Rei Luís XVI, os seus membros se reúnem num campo de tênis próximo e realizam o Juramento de Péla, prometendo que somente haveria uma separação da Assembleia após a votação de uma Constituição para a França. A Assembleia Nacional se transformava em Assembleia Nacional Constituinte. Aqui temos dois desenvolvimentos centrais: a ideia de representação do povo, estamos, então, falando de igualdade de representação (mesmo que apenas para homens), e que o rei será submetido a uma Constituição, como todos os cidadãos.

A Revolução afirmava a igualdade.

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (São 17 artigos, de 26 de agosto de 1789):

“Os representantes do povo francês, constituídos em ASSEMBLEIA NACIONAL, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos Governos, resolveram expor em declaração solene os Direitos naturais, inalienáveis e sagrados do Homem [...]

Artigo 1º- Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum.

Artigo 2º- O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses Direitos são a liberdade. a propriedade, a segurança e a resistência à opressão.

Artigo 4º- A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem: assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão os que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela Lei”.

1792 – Direitos políticos dos judeus

1794 – Fim da escravidão (restaurada por Napoleão em 1802 e extinta definitivamente só em 1848). Em setembro de 1791, Olympe de Gouges (ela acabou guilhotinada em 1793) lança a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã

“Mães, filhas, irmãs, mulheres representantes da nação reivindicam constituir-se em uma assembleia nacional. Considerando que a ignorância, o menosprezo e a ofensa aos direitos da mulher são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção no governo, resolvem expor em uma declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher.

Art. I - A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum.

Art. II - O objeto de toda associação política é a conservação dos direitos imprescritíveis da mulher e do homem: Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e. sobretudo, a resistência à opressão.

Art. IV - A liberdade e a justiça consistem em restituir tudo aquilo que pertence a outros, assim, o único limite ao exercício dos direitos naturais da mulher, isto é, a perpétua tirania do homem, deve ser reformado pelas leis da natureza e da razão”.