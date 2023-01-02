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Direitos Humanos: Que história é essa?

Declaração Universal dos Direitos Humanos: a sua história e legado!

Ouça a conversa completa com o comentarista Rafael Simõe

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 12:19

Publicado em 

02 jan 2023 às 12:19
Direitos Humanos - Que História é Essa?
Direitos Humanos - Que História é Essa? Crédito: CBN Vitória/A Gazeta
Depois de duas guerras mundiais, entre 1914 e 1945, várias outras guerras e a grande crise mundial do capitalismo, de 1929 a 1933, foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Este é o tema em destaque nesta edição do "Direitos Humanos: Que História é Essa?", com o comentarista Rafael Simões. Ouça a conversa completa!
Direitos Humanos - Que História é Essa - 02-01-23.mp3
"Esse documento é importante por inúmeras razões. A principal delas, diria eu, é que transforma a dignidade humana – com uma série de direitos bastante evidentes – em um valor para todos os seres humanos, independente de quaisquer condições. Temos os direitos apenas por sermos humanos. Por isso, inclusive, se fala na naturalização dos direitos humanos.
Não podemos, no entanto, deixar de perceber que esses Direitos, em que pesem serem estabelecidos 74 anos atrás, ainda estão longe de serem efetivamente respeitados em todo o planeta. Destaque-se que a Declaração não tem força de documento legal, não sendo, portanto, vinculante. E isso nos leva a reflexão seguinte que é a percepção de que os Direitos Humanos são, a bem da verdade, e por mais que naturalizados, direitos de cunho político. Ou seja, devem ser construídos por meio da luta e do trabalho das sociedades de cada país.
A Declaração, no entanto, inspira, serve de base, para dois tratados internacionais, esses sim, vinculantes. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (16 de dezembro de 1966 – 53 artigos) e Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (16 de dezembro de 1966 – 31 artigos), Ambos promulgados no Brasil, sendo, portanto, incorporados ao nosso corpo legal, em 6 de julho de 1992".

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