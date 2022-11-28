Catar: mulheres discriminadas e criminalização das relações sexuais entre o mesmo sexo

Atendendo a pedido dos ouvintes da CBN Vitória, a série especial Direitos Humanos: que história é essa?, explica a polêmica da vez sobre o Catar, país sede da Copa do Mundo 2022. O historiador Rafael Simões detalha que o Catar é um dos 70 países do mundo onde as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas. Lá também as mulheres enfrentam discriminação generalizada tanto na lei quanto na prática, de acordo com a Anistia Internacional. Acompanhe.