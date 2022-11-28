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Direitos Humanos: que história é essa?

Catar: mulheres discriminadas e criminalização das relações sexuais entre o mesmo sexo

Ouça detalhes neste capítulo especial da série com o historiador Rafael Simões

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 11:54

Publicado em 

28 nov 2022 às 11:54
Direitos Humanos - Que História é Essa?
Direitos Humanos - Que História é Essa? Crédito: CBN Vitória/A Gazeta
Atendendo a pedido dos ouvintes da CBN Vitória, a série especial Direitos Humanos: que história é essa?, explica a polêmica da vez sobre o Catar, país sede da Copa do Mundo 2022. O historiador Rafael Simões detalha que o Catar é um dos 70 países do mundo onde as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas. Lá também as mulheres enfrentam discriminação generalizada tanto na lei quanto na prática, de acordo com a Anistia Internacional. Acompanhe.
DIREITOS HUMANOS: QUE HISTÓRIA É ESSA?

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