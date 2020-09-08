Volta para a casa após o feriado exige atenção redobrada do motorista

Nesta edição do "Direção Segura", o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, traz importantes orientações para os motoristas que estão voltando de viagem nesse feriado de Independência/Aniversário de Vitória. Mesmo para aqueles que realizaram uma viagem mais curta, em virtude da pandemia, as orientações também são reforçadas ao dirigir nas estradas. Nada de pegar o carro para viajar sem realizar uma checagem (faróis, motor, pneus), fique atento a previsão do tempo e procure se informar sobre o tráfego pelas estradas que vai percorrer. Planeje seu retorno. Acompanhe as orientações!