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DIREÇÃO SEGURA

Você sabe como fazer uso correto do pisca-alerta?

Ouça as dicas no quadro Direção Segura

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 12:21

Publicado em 

13 nov 2018 às 12:21
Diante da dúvida de um ouvinte, nesta edição do Direção Segura vamos responder à seguinte dúvida: você, motorista, sabe quando utilizar o pisca-alerta do veículo? Quem responde a esta dúvida é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos.
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 13-11-18
O artigo 251 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB):
Utilizar as luzes do veículo:
I - o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência;
II - baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações:
a) a curtos intervalos, quando for conveniente advertir a outro condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo;
b) em imobilizações ou situação de emergência, como advertência, utilizando pisca-alerta;
c) quando a sinalização de regulamentação da via determinar o uso do pisca-alerta:

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