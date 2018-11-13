Você sabe como fazer uso correto do pisca-alerta?

Diante da dúvida de um ouvinte, nesta edição do Direção Segura vamos responder à seguinte dúvida: você, motorista, sabe quando utilizar o pisca-alerta do veículo? Quem responde a esta dúvida é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos.

Your browser does not support the audio element. CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 13-11-18

O artigo 251 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB):

Utilizar as luzes do veículo:

I - o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência;

II - baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações:

a) a curtos intervalos, quando for conveniente advertir a outro condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo;

b) em imobilizações ou situação de emergência, como advertência, utilizando pisca-alerta;