"Vícios" e manias ao volante que podem prejudicar na direção defensiva

Nesta edição do quadro Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, traz um importante alerta! Na hora da direção defensiva, ações incorretas podem prejudicar os motoristas e colocar em risco sua dirigibilidade. A Inspetora traz alguns desses exemplos. "Ficar com a mão sempre na marcha, dirigir com uma só das mãos, ficar com o pé na embreagem, por exemplo, são algumas dessas situações que podem ser observadas no dia a dia e devemos ficar atentos", orienta.