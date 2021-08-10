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Direção Segura

"Vícios" e manias ao volante que podem prejudicar na direção defensiva

Ficar com a mão sempre na marcha ou dirigir com uma só das mãos são situações que podem ser observadas no dia a dia

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 11:55

Publicado em 

10 ago 2021 às 11:55
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"Vícios" e manias ao volante podem prejudicar a direção defensiva Crédito: Freepik
Nesta edição do quadro Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, traz um importante alerta! Na hora da direção defensiva, ações incorretas podem prejudicar os motoristas e colocar em risco sua dirigibilidade. A Inspetora traz alguns desses exemplos. "Ficar com a mão sempre na marcha, dirigir com uma só das mãos, ficar com o pé na embreagem, por exemplo, são algumas dessas situações que podem ser observadas no dia a dia e devemos ficar atentos", orienta. 
Direção Segura - 10-08-21.mp3

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