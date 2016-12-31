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Direção segura

Viaje com segurança nas estradas neste início de ano

Estar atento à manutenção em dia do seu carro é uma das formas de evitar imprevistos desagradáveis ou perigosos

Publicado em 31 de Dezembro de 2016 às 05:06

Publicado em 

31 dez 2016 às 05:06
Para quem vai pegar a estrada neste feriado de Ano Novo, e ao longo do período de férias, é bom ficar atento às dicas da inspetora da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Danielle Fiorotte.
"É necessário que os motoristas fiquem atentos não apenas no cumprimento das regras de tráfego, dentro do carro, com o uso do cinto de segurança em todo o interior do veículo, por exemplo, mas também com a manutenção em dia do veículo para não ser surpreendido no meio da estrada", orienta.
Direção Segura - 30-12-16.mp3

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