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DIREÇÃO SEGURA

Viagem de ano novo: dicas de segurança ao pegar a estrada

Ouça as dicas da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 12:16

Publicado em 

29 dez 2020 às 12:16
Nesta edição do Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) Ana Carolina Cavalcanti traz dicas e orientações fundamentais para quem vai pegar a estrada neste feriado de ano novo. Entre as principais orientações para os motoristas estão a atenção, claro, aos limites de velocidade, risco de ultrapassagem, utilização correta dos faróis e atenção ao dividir o espaço junto aos motociclistas na estrada. A inspetora também destaca os números da "Operação Natal". Acompanhe!
Direção Segura - 29-12-20

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