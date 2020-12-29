Viagem de ano novo: dicas de segurança ao pegar a estrada

Nesta edição do Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) Ana Carolina Cavalcanti traz dicas e orientações fundamentais para quem vai pegar a estrada neste feriado de ano novo. Entre as principais orientações para os motoristas estão a atenção, claro, aos limites de velocidade, risco de ultrapassagem, utilização correta dos faróis e atenção ao dividir o espaço junto aos motociclistas na estrada. A inspetora também destaca os números da "Operação Natal". Acompanhe!