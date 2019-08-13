Veículos: tire suas dúvidas sobre os diferentes tipos de faróis

Os faróis de um veículo são recursos muito importantes para garantir a visibilidade do condutor, como também dos demais motoristas, ciclistas e pedestres. Para garantir a segurança no trânsito há diferentes tipos de faróis: farolete, baixo, alto, de milha, neblina e xenon. Cada um deles possui características específicas e quem explica as principais diferenças é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos.

Your browser does not support the audio element. CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 13-08-19

ENTREVISTADO: Inspetor da PRF, Valdo Lemos

CONTATO: 99831-5811 [direto]

Nesta edição do Direção Segura o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, esclarece as dúvidas encaminhadas pelos ouvintes com relação a correta utilização dos faróis, tema iniciado na última semana. Confira:

DÚVIDAS SOBRE FAROL [QUADRO DA SEMANA PASSADA]

Willian Mendes: Já usei lâmpadas azul no carro, porém achei apenas pela questão estética achei melhor a amarela. Pode isso?// Posso andar apenas com o farol de neblina ligado e o principal desligado?

Lázaro: Tenho um carro com farol xenon de fábrica, mas deu problema e tive de trocar por um xenon que comprei. É proibido usar um opcional?