Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DIREÇÃO SEGURA

Veículos: tire suas dúvidas sobre os diferentes tipos de faróis

Ouça as explicações do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 12:51

Publicado em 

13 ago 2019 às 12:51
Os faróis de um veículo são recursos muito importantes para garantir a visibilidade do condutor, como também dos demais motoristas, ciclistas e pedestres. Para garantir a segurança no trânsito há diferentes tipos de faróis: farolete, baixo, alto, de milha, neblina e xenon. Cada um deles possui características específicas e quem explica as principais diferenças é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos.
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 13-08-19
ENTREVISTADO: Inspetor da PRF, Valdo Lemos
CONTATO: 99831-5811 [direto]
Nesta edição do Direção Segura o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, esclarece as dúvidas encaminhadas pelos ouvintes com relação a correta utilização dos faróis, tema iniciado na última semana. Confira:
DÚVIDAS SOBRE FAROL [QUADRO DA SEMANA PASSADA]
Willian Mendes: Já usei lâmpadas azul no carro, porém achei apenas pela questão estética achei melhor a amarela. Pode isso?// Posso andar apenas com o farol de neblina ligado e o principal desligado?
Lázaro: Tenho um carro com farol xenon de fábrica, mas deu problema e tive de trocar por um xenon que comprei. É proibido usar um opcional?
 
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 13-08-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados