Veículos de passeio devem respeitar limite de passageiros

O grave acidente registrado na noite do último sábado (06) na BR 101, na Serra, no acesso ao viaduto de Carapina, envolvendo um caminhão e um veículo de passeio e que resultou na morte de três pessoas, traz uma importante reflexão para o trânsito. Não somente o caminhão por segurança deveria trafegar na pista da direita para acessar o viaduto, como também o número de passageiros no carro de passeio deveria estar de acordo com a capacidade limite do veículo. Ouça a análise do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos.