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DIREÇÃO SEGURA

Veículos de passeio devem respeitar limite de passageiros

Ouça a análise do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 12:33

Publicado em 

09 jul 2019 às 12:33
O grave acidente registrado na noite do último sábado (06) na BR 101, na Serra, no acesso ao viaduto de Carapina, envolvendo um caminhão e um veículo de passeio e que resultou na morte de três pessoas, traz uma importante reflexão para o trânsito. Não somente o caminhão por segurança deveria trafegar na pista da direita para acessar o viaduto, como também o número de passageiros no carro de passeio deveria estar de acordo com a capacidade limite do veículo. Ouça a análise do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos. 
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 09-07-19

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