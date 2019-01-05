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DIREÇÃO SEGURA

Validade da CNH leva em conta aspectos da saúde do motorista

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 21:07

Publicado em 

04 jan 2019 às 21:07
Nesta edição do quadro "Direção Segura", o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Willys Lyra, explica o que, de fato, pode mudar na legislação de trânsito após o presidente Jair Bolsonaro afirmar, por meio do Twitter, que pretende ampliar o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para dez anos. Vale lembrar que, atualmente, o documento tem validade de cinco anos para pessoas até 65 anos e de três anos acima desta idade. Para renová-la, é preciso realizar exames médicos. São os resultados dessas avaliações que são importantes para determinar as condições que o motorista tem de utilizar a direção de um veículo. Ouça a explicação completa:
Direção Segura - 04-01-19.mp3

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