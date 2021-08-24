Uso do cinto de segurança é ainda muito negligenciado no banco traseiro

Você é daquele tipo de motorista que é capaz de tomar decisões corretas com rapidez nas situações de perigo no trânsito? Nesta edição do "Direção Segura", o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Izaque Rohr, fecha o assunto que envolve as explicações com relação aos deveres do chamado motorista defensivo. Dessa vez, os destaques são para o uso do cinto de segurança, do capacete com viseira ou óculos protetores e demais equipamentos obrigatórios e em boas condições de uso.