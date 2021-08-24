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Direção Segura

Uso do cinto de segurança é ainda muito negligenciado no banco traseiro

O alerta é do Inspetor da Polícia Federal, Izaque Rohr

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 11:55

Publicado em 

24 ago 2021 às 11:55
Cinto de segurança
Cinto de segurança Crédito: Freepik
Você é daquele tipo de motorista que é capaz de tomar decisões corretas com rapidez nas situações de perigo no trânsito? Nesta edição do "Direção Segura", o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Izaque Rohr, fecha o assunto que envolve as explicações com relação aos deveres do chamado motorista defensivo. Dessa vez, os destaques são para o uso do cinto de segurança, do capacete com viseira ou óculos protetores e demais equipamentos obrigatórios e em boas condições de uso.
Direção Segura - 24-08-21.mp3

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