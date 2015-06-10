Uso do cinto de segurança

Muitos brasileiros ainda não têm o hábito de usar o cinto de segurança no banco de trás. Pesquisa do Ministério da Saúde, realizada em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que apenas 50,2% da população afirmam sempre usar o cinto quando estão no banco traseiro de carro, van ou táxi. No quadro Direção Segura desta terça-feira (9), o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos, alerta sobre o assunto.