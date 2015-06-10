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DIREÇÃO SEGURA

Uso do cinto de segurança

Pesquisa mostra que brasileiros ainda não têm costume de usar o utensílio no banco traseiro

Publicado em 09 de Junho de 2015 às 22:15

Publicado em 

09 jun 2015 às 22:15
Muitos brasileiros ainda não têm o hábito de usar o cinto de segurança no banco de trás. Pesquisa do Ministério da Saúde, realizada em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que apenas 50,2% da população afirmam sempre usar o cinto quando estão no banco traseiro de carro, van ou táxi. No quadro Direção Segura desta terça-feira (9), o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos, alerta sobre o assunto.
CBN Direção Segura - Inspetor da PRF - Valdo Lemos - 09-06-15

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