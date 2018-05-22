Uso do celular é a terceira causa de morte no trânsito

O celular já é o terceiro principal motivo para mortes no trânsito. Somente em 2017, segundo dados da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, foram registrados 150 óbitos por dia em todo o país, chegando a 54 mil no ano. A interferência causada pelo ato de falar ao telefone celular leva a distração e a falta de concentração, o que aumenta em 400% o risco de acidente. Confira as explicações do superintendente da Polícia Rodoviária Federal no ES, Willys Lyra, sobre o uso do celular ao volante.