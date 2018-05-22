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DIREÇÃO SEGURA

Uso do celular é a terceira causa de morte no trânsito

A interferência causada pelo ato de falar ao telefone aumenta também em 400% o risco de acidente

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 12:13

Publicado em 

22 mai 2018 às 12:13
O celular já é o terceiro principal motivo para mortes no trânsito. Somente em 2017, segundo dados da  Associação Brasileira de Medicina do Tráfego,  foram registrados 150 óbitos por dia em todo o país, chegando a 54 mil no ano. A interferência causada pelo ato de falar ao telefone celular leva a distração e a falta de concentração, o que aumenta em 400% o risco de acidente. Confira as explicações do superintendente da Polícia Rodoviária Federal no ES, Willys Lyra, sobre o uso do celular ao volante.
 
CBN Direção Segura - Willys Lyra - 22-05-18

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