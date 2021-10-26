Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Direção Segura

Uso da seta não é opção! Saiba o que diz a legislação

Tema para essa edição do "Direção Segura" com o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Izaque Rohr

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 12:01

Publicado em 

26 out 2021 às 12:01
Seta de carro
Seta de carro Crédito: Divulgação
Na linguagem do cotidiano e do senso comum já é dito que os motoristas capixabas não fazem uso da seta. Mas, afinal, o que diz a legislação brasileira sobre o uso da seta? Tema para essa edição do "Direção Segura" com o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Izaque Rohr. O que diz a legislação brasileira sobre o assunto? O Inspetor explica!
Direção Segura - 26-10-21.mp3
O que diz o CTB:
O Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.
Ainda temos indicado no Código, a infração referente a falta de sinalização:
Art.196. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação:
Infração grave e penalidade multa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "se retire"
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"
Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados