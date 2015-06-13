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Uso da buzina tem regras previstas do Código de Trânsito

Mas não há um dia sequer que o motorista não escute, pelo menos, uma buzina, mesmo que não seja para ele

Publicado em 12 de Junho de 2015 às 22:36

Publicado em 

12 jun 2015 às 22:36
A buzina é equipamento obrigatório para os veículos, umas das exigências do artigo 1º da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito n. 14/98. Sua utilização, sempre em toque breve, somente é permitida em duas situações, estabelecidas no artigo 41:
I) para fazer advertências necessárias, quando houver um risco à segurança do trânsito; e II) fora das áreas urbanas, para indicar o propósito de ultrapassar outro veículo.Mas não há um dia sequer que o motorista não escute, pelo menos, uma buzina, mesmo que não seja para ele. As buzinadas já fazem parte do dia a dia do trânsito, principalmente das maiores cidades, inclusive do Espírito Santo, onde a situação beira o caos, ainda mais em plena tarde de sexta-feira, depois do expediente.No entanto, fazer uso do sistema de forma exagerada e sem motivo é infração pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ouça essas e outras orientações na participação do inspetor da Polícia Rodoviária Federal Valdo Lemos no quadro "Direção Segura":
Direção Segura - 12-06-15

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