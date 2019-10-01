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DIREÇÃO SEGURA

Usar um cinto de segurança para duas pessoas pode ser fatal

Ouça as orientações do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 11:50

Publicado em 

01 out 2019 às 11:50
Nesta edição do Direção Segura, Valdo Lemos, Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), traz um importante alerta aos motoristas e passageiros: usar apenas um cinto de segurança para duas pessoas pode ser fatal em caso de acidente no trânsito. Como isso funciona de forma prática? Um estudo realizado pelo CESVI (Centro de Experimentação e Segurança Viária) apontou que uma pessoa de 75 kg, por exemplo, é lançada com uma força de 3 mil kg se o automóvel estiver a 64 km/h. E mesmo a uma velocidade baixa, de 15 km/h, o peso deste ocupante já se torna oito vezes maior, indo a 600 kg no momento do impacto. Em uma colisão a 60 km/h, o peso é multiplicado por 50. Confira!
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 01-10-19

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