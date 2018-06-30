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Direção Segura

Um ano após tragédia, PRF flagra excesso de velocidade na BR 101

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 21:59

Publicado em 

29 jun 2018 às 21:59
Há cerca de um ano, em 22 de junho de 2017, uma tragédia marcou a história do Espírito Santo em nossas estradas. O acidente envolvendo duas ambulâncias, uma carreta e um ônibus deixou mais de 20 mortos e 22 feridos no km 343 da BR-101, em Guarapari. Após a tragédia, ainda há motivos de preocupação nas estradas.
Flagrantes de excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e condutores sob efeito de álcool, ainda são recorrentes na via. A constatação é da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES). Somente na quarta (20), antevéspera da data do acidente, foram flagrados 315 veículos excedendo o limite de velocidade da via. Caminhões a mais de 110 km/h e automóveis a 135 km/h em trecho cuja velocidade permitida é de 60 km/h. Além de autos de infração de velocidade, a PRF registrou mais de 400 multas.
Além do trágico, no ano passado foram registrados 13 acidentes entre os quilômetros 343,1 e 353,1, sem registro de mortes. Também vale lembrar que um trecho de 10 quilômetros da BR-101, em Guarapari, foi considerado o mais perigoso do Brasil em um estudo feito pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). No levantamento, a CNT avaliou 4.571 trechos de até 10 km e adotou o critério de maior número de mortes em acidentes registrados em 2017. Nesta edição do Direção Segura, o Inspetor da PRF, Ricardo Alves, detalha o assunto. Confira!
DIREÇÃO SEGURA 29-06-18.mp3

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