Três mortos e 67 feridos nas rodovias federais do Estado no feriado de Finados

No quadro Direção Segura desta terça-feira (03), a inspetora da Polícia Rodoviária Federal Carolina André fala sobre o balanço da Operação Finados 2015.

Neste feriado, a PRF flagrou 34 motoristas e 13 passageiros sem utilizarem o cinto de segurança. Acidentes graves ocorreram dois com morte, nos quais 3 pessoas morreram. No total, 38 acidentes foram registrados, com 67 feridos.

Foram realizados 918 testes de etilômetro, popularmente conhecido como “bafômetro”. Ao todo, 13 pessoas foram impedidas de dirigir por estarem sob efeito de álcool e 2 foram presas por embriaguez.