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DIREÇÃO SEGURA

Três mortos e 67 feridos nas rodovias federais do Estado no feriado de Finados

Na operação da PRF foram realizados 918 testes de etilômetro, popularmente conhecido como "bafômetro".

Publicado em 03 de Novembro de 2015 às 14:54

Publicado em 

03 nov 2015 às 14:54
No quadro Direção Segura desta terça-feira (03), a inspetora da Polícia Rodoviária Federal Carolina André fala sobre o balanço da Operação Finados 2015.
Neste feriado, a PRF flagrou 34 motoristas e 13 passageiros sem utilizarem o cinto de segurança. Acidentes graves ocorreram dois com morte, nos quais 3 pessoas morreram. No total, 38 acidentes foram registrados, com 67 feridos.
Foram realizados 918 testes de etilômetro, popularmente conhecido como “bafômetro”. Ao todo, 13 pessoas foram impedidas de dirigir por estarem sob efeito de álcool e 2 foram presas por embriaguez.
CBN Direção Segura - Inspetora Carolina - 03-11-15

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