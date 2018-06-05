Trecho da BR 101 no ES é o mais perigoso do país, aponta CNT

A BR 101 em Guarapari, no Espírito Santo, é considerada a mais perigosa entre os trechos de rodovias federais analisados pela Polícia Rodoviária Federal e divulgado nesta segunda (04) pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). O estudo leva em consideração o número de mortes em acidentes registrados em 2017, para trechos de 10 em 10 Km. De acordo com o relatório, somente neste trecho foram registrados 14 acidentes graves, com 21 mortes registradas. No estudo aparecem ainda os trechos de Mimoso do Sul (6º) e Serra (13º) entre os trinta primeiros em gravidade. Em 2017 o trecho do município em Serra figurava em primeiro lugar. Nesta edição do Direção Segura, o superintendente Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), Willys Lyra, detalha o cenário. Confira!