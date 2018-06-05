Trecho da BR 101 no ES é o mais perigoso do país, aponta CNT

A BR 101 em Guarapari, no Espírito Santo, é considerada a mais perigosa entre os trechos de rodovias federais analisados pela Polícia Rodoviária Federal e divulgado nesta segunda (04) pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). O estudo leva em consideração o número de mortes em acidentes registrados em 2017, para trechos de 10 em 10 Km. De acordo com o relatório, somente neste trecho foram registrados 14 acidentes graves, com 21 mortes registradas. No estudo aparecem ainda os trechos de Mimoso do Sul (6º) e Serra (13º) entre os trinta primeiros em gravidade. Em 2017 o trecho do município em Serra figurava em primeiro lugar. Nesta edição do Direção Segura, o superintendente Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), Willys Lyra, detalha o cenário. Confira!
CBN Direção Segura - Willys Lyra - 05-06-18
O superintendente também falou sobre a atuação da PRF durante e após a paralisação dos caminhoneiros e sobre e Operação Corpus Christi. O número de acidentes nas rodovias do Espírito Santo caiu no feriadão em relação ao mesmo período do ano passado. No período entre 31 de maio e 3 de junho foram registrados 31 acidentes, sendo 39 feridos e dois mortos. No ano passado, esse número correspondia a 36 ocorrências com 55 feridos e quatro mortos. A PRF constatou ainda que houve redução na gravidade dos acidentes. Ao todo, 2.304 indivíduos e 2.183 veículos foram fiscalizados.