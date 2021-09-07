"Top 5": as infrações mais cometidas nas rodovias federais do ES

Nesta edição do "Direção Segura" o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Izaque Rohr, traz como destaque as infrações mais cometidas pelos motoristas nas rodovias federais do que cruzam o Estado. Em destaque estão a incidência de casos envolvendo a ultrapassagem pela contramão na linha de divisão de fluxos opostos e deixar de usar o cinto de segurança, por exemplo. Acompanhe as explicações completas!