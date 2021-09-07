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Levantamento da PRF

"Top 5": as infrações mais cometidas nas rodovias federais do ES

O Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Izaque Rohr, traz as cinco infrações mais cometidas no ES no período de 1° de janeiro deste ano até 31 de julho

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 12:11

Publicado em 

07 set 2021 às 12:11
Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Nesta edição do "Direção Segura" o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Izaque Rohr, traz como destaque as infrações mais cometidas pelos motoristas nas rodovias federais do que cruzam o Estado. Em destaque estão a incidência de casos envolvendo a ultrapassagem pela contramão na linha de divisão de fluxos opostos e deixar de usar o cinto de segurança, por exemplo. Acompanhe as explicações completas!
  1. Ultrapassar pela contramão na linha de divisão de fluxos opostos, contínua amarela - 5.204
  2. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes - 2.882
  3. Deixar o condutor de usar o cinto de segurança - 2.555
  4. Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% - 1.762
  5. Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado - 1.681
Direção Segura - 07-09-21.mp3

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