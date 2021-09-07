"Top 5": as infrações mais cometidas nas rodovias federais do ES

Nesta edição do "Direção Segura" o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Izaque Rohr, traz como destaque as infrações mais cometidas pelos motoristas nas rodovias federais do que cruzam o Estado. Em destaque estão a incidência de casos envolvendo a ultrapassagem pela contramão na linha de divisão de fluxos opostos e deixar de usar o cinto de segurança, por exemplo. Acompanhe as explicações completas!
- Ultrapassar pela contramão na linha de divisão de fluxos opostos, contínua amarela - 5.204
- Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes - 2.882
- Deixar o condutor de usar o cinto de segurança - 2.555
- Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% - 1.762
- Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado - 1.681
Direção Segura - 07-09-21.mp3