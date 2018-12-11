Tire suas dúvidas sobre o transporte de crianças em veículos alugados

Nesta edição do Direção Segura, o Inspetor da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, inicia o quadro solucionando a dúvida do ouvinte Adeilton. Ele traz o seguinte questionamento: “A PRF orienta que veículos de aluguel não precisam obrigatoriamente da cadeirinha para crianças. E os veículos locados? Nesse caso é obrigatório? A empresa de locação fornecerá a cadeirinha?”. Confira essa reposta e as explicações em torno de outros temas.