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DIREÇÃO SEGURA

Tire suas dúvidas sobre o transporte de crianças em veículos alugados

Ouça as orientações do Inspetor da Polícia Rodoviária do Espírito Santo, Valdo Lemos

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 11:56

Publicado em 

11 dez 2018 às 11:56
Nesta edição do Direção Segura, o Inspetor da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, inicia o quadro solucionando a dúvida do ouvinte Adeilton. Ele traz o seguinte questionamento: “A PRF orienta que veículos de aluguel não precisam obrigatoriamente da cadeirinha para crianças. E os veículos locados? Nesse caso é obrigatório? A empresa de locação fornecerá a cadeirinha?”. Confira essa reposta e as explicações em torno de outros temas.
 
CBN Direção Segura - Willys Lyra - 11-12-18.mp3

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