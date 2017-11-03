Tire suas dúvidas sobre as novas resoluções do Contran

Nos últimos dias uma série de mudanças envolvendo o Código de Trânsito têm chamado a atenção não apenas de motoristas, mas também de pedestres. Uma dessas, por exemplo, é a que se refere ao fato do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) ter regulamentado a aplicação de multas para pedestres e ciclistas. Dúvidas sobre o assunto ainda estão presentes no imaginário das pessoas e, por isso, nesta edição do Direção Segura o Inspetor da PRF, Macedo Miranda, traz as explicações sobre o tema. Confira!