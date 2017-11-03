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DIREÇÃO SEGURA

Tire suas dúvidas sobre as novas resoluções do Contran

Recentemente o Contran regulamentou a aplicação de multas para pedestres e ciclistas

Publicado em 03 de Novembro de 2017 às 17:49

Publicado em 

03 nov 2017 às 17:49
Nos últimos dias uma série de mudanças envolvendo o Código de Trânsito têm chamado a atenção não apenas de motoristas, mas também de pedestres. Uma dessas, por exemplo, é a que se refere ao fato do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) ter regulamentado a aplicação de multas para pedestres e ciclistas. Dúvidas sobre o assunto ainda estão presentes no imaginário das pessoas e, por isso, nesta edição do Direção Segura o Inspetor da PRF, Macedo Miranda, traz as explicações sobre o tema. Confira!
Entrevista - Patricia Scalzer - Inspetor Macedo Miranda - 03-11-17.mp3
 

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