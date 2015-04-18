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Tire suas dúvidas sobre a permissão para dirigir, a conhecida carteira provisória

Ouça o quadro com a Polícia Rodoviária Federal

Publicado em 17 de Abril de 2015 às 21:20

Publicado em 

17 abr 2015 às 21:20
Você acabou de passar no exame de direção e sua Carteira de Habilitação Provisória chegou, agora é só pegar o carro e sair por aí! No entanto, alguns cuidados são necessários para que ela vire definitiva e você consiga dirigir para sempre, sem problemas. Por isso, no quadro Direção Segura conversamos com o Policial Rodoviário Federal Jehan Morais, para responder às dúvidas mais frequentes. Por exemplo, como são as regras das multas para o motorista que tira a Carteira de Habilitação pela 1ª vez? Caso perca a permissão, o que tem de fazer para tirar outra?
Ouça e entenda:
Direção Segura - 17-04-15

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