Tire suas dúvidas sobre a permissão para dirigir, a conhecida carteira provisória

Você acabou de passar no exame de direção e sua Carteira de Habilitação Provisória chegou, agora é só pegar o carro e sair por aí! No entanto, alguns cuidados são necessários para que ela vire definitiva e você consiga dirigir para sempre, sem problemas. Por isso, no quadro Direção Segura conversamos com o Policial Rodoviário Federal Jehan Morais, para responder às dúvidas mais frequentes. Por exemplo, como são as regras das multas para o motorista que tira a Carteira de Habilitação pela 1ª vez? Caso perca a permissão, o que tem de fazer para tirar outra?