Sinalização vertical na pista: entenda como funciona

Na última edição do Direção Segura o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Valdo Lemos, trouxe a explicação envolvendo a legislação no trânsito quando a sinalização é horizontal. Desta vez o destaque é a sinalização vertical.

Your browser does not support the audio element. CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 23-04-19

De regulamentação, são sinais vermelhos que informam as proibições, obrigações e restrições impostas no trecho sinalizado, como uma placa de Pare.

De advertência, são sinais que servem para alertar os usuários, com antecedência, sobre situações de perigo na via, como a de uma curva acentuada.