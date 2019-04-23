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DIREÇÃO SEGURA

Sinalização vertical na pista: entenda como funciona

Há placas de regulamentação, de advertência e de indicação. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos, explica cada uma delas

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 12:10

Publicado em 

23 abr 2019 às 12:10
Na última edição do Direção Segura o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Valdo Lemos, trouxe a explicação envolvendo a legislação no trânsito quando a sinalização é horizontal. Desta vez  o destaque é a sinalização vertical.
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 23-04-19
De regulamentação, são sinais vermelhos que informam as proibições, obrigações e restrições impostas no trecho sinalizado, como uma placa de Pare.
De advertência, são sinais que servem para alertar os usuários, com antecedência, sobre situações de perigo na via, como a de uma curva acentuada. 
De indicação, são sinais que servem para indicar vias e locais de interesse, bem como orientar os condutores quanto a percursos, destinos, distâncias e serviços auxiliares, podendo também ter como função a educação do usuário. 

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