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DIREÇÃO SEGURA

Seguro DPVAT: saiba como funciona e quem tem direito ao benefício

Apesar de ser um seguro obrigatório, muitos motoristas ainda têm dúvidas sobre como ele funciona

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 15:44

Publicado em 

19 jan 2018 às 15:44
O DPVAT é um seguro que indeniza vítimas de acidentes causados por veículos que têm motor próprio (automotores) e circulam por terra ou por asfalto (vias terrestres). Apesar de ser um seguro obrigatório, muitos motoristas ainda têm dúvidas sobre como ele funciona. Quais são os acidentes cobertos? Quem recebe? Qual o prazo para fazer o pedido? Confira as orientações do Chefe substituto do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF, Inspetor Hemerly, sobre o tema. Confira!
Direção Segura - 19-01-18.mp3

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