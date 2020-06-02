Segurança na estrada: caminhoneiros devem zelar por veículos menores

Mesmo diante da pandemia do coronavírus e da redução no número de acidentes nas rodovias federais, conforme abordado na última edição do Direção Segura, a relação entre motoristas de veículos pequenos e caminhoneiros continua a ser um desafio e ponto fundamental na discussão sobre acidentes.

A "disputa" por espaço entre carros e caminhões é um perigo para a segurança das estradas. Por isso, nesta edição do quadro, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, chama a atenção dos condutores para a hierarquia de responsabilidades no trânsito. Valdo alerta: o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) destaca que o condutor do veículo maior deve zelar pela segurança do menor. Ou seja, ônibus e caminhões, depois carros, motos, bicicletas e, por fim, pedestres. Acompanhe!