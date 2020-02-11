Saiba quando usar cadeirinha, bebê conforto e assento de elevação

Na volta às aulas, surge a dúvida de como transportar corretamente os estudantes em vans escolares ou demais veículos que fazem o trajeto de casa para a escola e vice-versa. Este é o tema do Direção Segura desta terça-feira (03), com o Inspetor da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos. É necessário ter cadeirinha ou assento de elevação na van escolar? O governo federal extinguiu mesmo a multa para quem não usa cadeirinha no carro de passeio? Quando é correto usar cadeirinha, bebê conforto ou assento de elevação? Confira!