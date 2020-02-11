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DIREÇÃO SEGURA

Saiba quando usar cadeirinha, bebê conforto e assento de elevação

Este é o tema do Direção Segura desta terça-feira (03), com o Inspetor da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 09:39

Publicado em 

11 fev 2020 às 09:39
Na volta às aulas, surge a dúvida de como transportar corretamente os estudantes em vans escolares ou demais veículos que fazem o trajeto de casa para a escola e vice-versa. Este é o tema do Direção Segura desta terça-feira (03), com o Inspetor da Polícia Rodoviária do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos. É necessário ter cadeirinha ou assento de elevação na van escolar? O governo federal extinguiu mesmo a multa para quem não usa cadeirinha no carro de passeio? Quando é correto usar cadeirinha, bebê conforto ou assento de elevação? Confira!
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 11-02-20

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