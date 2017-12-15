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DIREÇÃO SEGURA

Saiba quais multas podem causar a suspensão imediata da CNH

Publicado em 15 de Dezembro de 2017 às 19:28

Publicado em 

15 dez 2017 às 19:28
Você sabia que conduzir ciclomotores e motocicletas sem utilizar o capacete, empinar motocicletas, participar de corrida (“racha”) e conduzir sob o efeito do álcool ou outras substâncias psicoativas são alguns dos comportamentos do motorista que podem causar a suspensão imediata do direito de dirigir? O assunto é polêmico e nesta edição do Direção Segura, o Inspetor Hemerly, chefe substituto do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF, traz detalhes da explicação em torno das multas que podem causar a suspensão imediata do direito de dirigir. Confira!
Direção Segura - 15-12-17.mp3

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