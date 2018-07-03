Saiba o que leva o motorista a ter CNH suspensa ou cassada

Muitos motoristas tentam recorrer da aplicação de uma multa de trânsito e da suspensão da habilitação junto aos órgãos de trânsito. Outros têm a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) até cassada. Você sabe como o motorista deve proceder neste tipo de situação? A CNH é um documento obrigatório para condutores brasileiros, mas muitos ainda insistem em dirigir com esses impedimentos. Quem explica a diferença entre CNH suspensa e cassada é o Inspetor da PRF, Henrique Tosta. Confira!