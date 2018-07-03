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DIREÇÃO SEGURA

Saiba o que leva o motorista a ter CNH suspensa ou cassada

A CNH é um documento obrigatório para condutores brasileiros, mas muitos ainda insistem em dirigir com esses impedimentos

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 11:07

Publicado em 

03 jul 2018 às 11:07
Muitos motoristas tentam recorrer da aplicação de uma multa de trânsito e da suspensão da habilitação junto aos órgãos de trânsito. Outros têm a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) até cassada. Você sabe como o motorista deve proceder neste tipo de situação? A CNH é um documento obrigatório para condutores brasileiros, mas muitos ainda insistem em dirigir com esses impedimentos. Quem explica a diferença entre CNH suspensa e cassada é o Inspetor da PRF, Henrique Tosta. Confira!
CBN Direção Segura - Henrique Tosta - 03-07-18
 

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