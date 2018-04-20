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DIREÇÃO SEGURA

Saiba detalhes do Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 18:50

Publicado em 

20 abr 2018 às 18:50
O índice de mortes no trânsito deve ser reduzido pela metade num prazo de dez anos. Esse é o objetivo do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), criado pela Lei 13.614/18, que foi publicada em janeiro deste ano.
O chamado Pnatrans será elaborado em conjunto pelos órgãos de saúde, de trânsito, de transporte e de justiça. Deverá conter os mecanismos de participação da sociedade no atingimento das metas; a divulgação via internet de balanço anual com ações e procedimentos de fiscalização, metas e prazos; e a previsão de campanhas de conscientização da população. Nesta edição do Direção Segura, o Superintendente da PRF-ES, Wylis Lyra, detalha o Plano. Confira!
Direção Segura - 20-04-18.mp3

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