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CBN DIREÇÃO SEGURA

Saiba como proceder ao dar passagem para ambulâncias ou viaturas

Publicado em 02 de Março de 2018 às 18:29

Publicado em 

02 mar 2018 às 18:29
Durante a passagem de um veículo de emergência, socorro, salvamento ou policial surgem dúvidas de como o motorista deve agir e uns acabam comentando infrações de trânsito, dentre elas, o passar o sinal vermelho, parar em cima da faixa do pedestre, parar na calçada ou acabar entrando na contramão. O tema de hoje do quadro CBN Direção Segura aborda sobre estas infrações cometidas para dar passagem aos veículos emergenciais. Como um condutor deve agir para dar passagens a estes serviços? As infrações são autorizadas ou não? Confira com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal Hemerly:
Direção Segura - 02-03-18.mp3

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