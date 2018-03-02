Saiba como proceder ao dar passagem para ambulâncias ou viaturas

Durante a passagem de um veículo de emergência, socorro, salvamento ou policial surgem dúvidas de como o motorista deve agir e uns acabam comentando infrações de trânsito, dentre elas, o passar o sinal vermelho, parar em cima da faixa do pedestre, parar na calçada ou acabar entrando na contramão. O tema de hoje do quadro CBN Direção Segura aborda sobre estas infrações cometidas para dar passagem aos veículos emergenciais. Como um condutor deve agir para dar passagens a estes serviços? As infrações são autorizadas ou não? Confira com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal Hemerly: