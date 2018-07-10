Saiba como funciona a fiscalização eletrônica nas rodovias

Uma cena comum de se ver no trânsito é da aplicação de multas por parte dos agentes da autoridade de trânsito a frente a infrações cometidas por um condutor infrator, sem que haja a possibilidade de abordagem do veículo. O tema desperta curiosidade e, diante da dúvida de um ouvinte, nesta edição do Direção Segura vamos responder ao seguinte questionamento: como acontece a chamada fiscalização eletrônica e das multas sem abordagem nas rodovias? Quem explica o assunto é o Superintendente Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Willys Lyra. Confira!