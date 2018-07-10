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DIREÇÃO SEGURA

Saiba como funciona a fiscalização eletrônica nas rodovias

Quem explica é o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Willys Lyra

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 11:56

Publicado em 

10 jul 2018 às 11:56
Uma cena comum de se ver no trânsito é da aplicação de multas por parte dos agentes da autoridade de trânsito a frente a infrações cometidas por um condutor infrator, sem que haja a possibilidade de abordagem do veículo. O tema desperta curiosidade e, diante da dúvida de um ouvinte, nesta edição do Direção Segura vamos responder ao seguinte questionamento: como acontece a chamada fiscalização eletrônica e das multas sem abordagem nas rodovias? Quem explica o assunto é o Superintendente Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Willys Lyra. Confira!

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