Rodovias federais com mais acidentes com morte no Estado

Os trechos em rodovias federais onde mais ocorrem acidentes com morte no Espírito Santo. Quem detalha é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos.
Direção Segura - Inp. Valdo Lemos - 28-03-17
Publicado em 28 de Março de 2017 às 13:23
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