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Rodovias federais com mais acidentes com morte no Estado

Quem detalha é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos.

Publicado em 28 de Março de 2017 às 13:23

Publicado em 

28 mar 2017 às 13:23
Os trechos em rodovias federais onde mais ocorrem acidentes com morte no Espírito Santo. Quem detalha é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos.
Direção Segura - Inp. Valdo Lemos - 28-03-17

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