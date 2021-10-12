Rodovias brasileiras devem ou não impor limites de velocidade?

Nesta edição do Direção Segura, o inspetor Izaque Rohr discute se as rodovias brasileiras devem ou não ter um limite de velocidade. Isso porque a Alemanha voltou a debater restrições sobre suas "autobahns" - autoestradas federais sem limite de velocidade. O diretor de um Centro de Gerenciamento Automotivo alemão chegou a comparar a ausência de limites de velocidade nas autobahns com a questão do direito de portar armas nos Estados Unidos. E não é somente o país europeu que não impõe limites de velocidade. O mesmo ocorre no Afeganistão, Butão, Mianmar, Burundi, Haiti, Mauritânia, Nepal, Coreia do Norte, Vanuatu e parte da Índia. Acompanhe a análise!