Radares portáteis voltam a operar no ES antes do Natal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi notificada pela Justiça do Distrito Federal para que adote, no prazo de 72 horas, todas as providências para o restabelecimento da fiscalização eletrônica através dos radares estáticos, móveis e portáteis nas rodovias federais. Neste último domingo (15), uma nova decisão da Justiça estabeleceu o prazo máximo de 23 de dezembro para a retomada das fiscalizações eletrônicas por meio dos radares.