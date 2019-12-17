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DIREÇÃO SEGURA

Radares portáteis voltam a operar no ES antes do Natal

Ouça o quadro Direção Segura desta terça-feira (17)

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 13:36

Publicado em 

17 dez 2019 às 13:36
 
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi notificada pela Justiça do Distrito Federal para que adote, no prazo de 72 horas, todas as providências para o restabelecimento da fiscalização eletrônica através dos radares estáticos, móveis e portáteis nas rodovias federais. Neste último domingo (15), uma nova decisão da Justiça estabeleceu o prazo máximo de 23 de dezembro para a retomada das fiscalizações eletrônicas por meio dos radares.
No quadro Direção Segura desta terça-feira (17), o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos, explicou que as ações para o cumprimento judicial já estão sendo adotadas e que as operações com o uso dos equipamentos retornam às estradas antes do Natal.
Direção Segura - 17-12-19.mp3

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