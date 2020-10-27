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DIREÇÃO SEGURA

Que tipo de infrações podem causar a retenção de um veículo?

Ouça as explicações com o Inspetor da PRF, Wagner Mota

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 11:53

Publicado em 

27 out 2020 às 11:53
Nesta edição do Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Mota, inicia as explicações que envolvem um dos temas que mais despertam dúvidas por parte do motoristas: que tipo de infrações podem causar a remoção do veículo e quando ele é só retido? A retenção, como o próprio nome sugere, implica em reter, em manter algo em determinado local. Por outro lado, remoção, por si só, significa retirar, remover. Na retenção a premissa dessa medida é que, caso haja uma irregularidade no veículo, que possa ser sanada no local da autuação, ele poderá ser liberado. É o caso, por exemplo, da infração pela falta do uso do cinto de segurança (art. 167, do CTB). "A pessoa, por exemplo, foi flagrada dirigindo sem utilizar o cinto de segurança. Aí o veículo é retido, ela é notificada e, ao colocar o cinto de segurança, o veículo é liberado", explica Mota.
Direção Segura - 27-10-20
Na medida administrativa de remoção do veículo, ele será deslocado, com o auxílio de um guincho, até um depósito, definido pela autoridade de trânsito que realizou a autuação. "Agora, quando a irregularidade não pode ser sanada no local, o veículo é apreendido - a apreensão, dessa forma, é uma penalidade - e depois ele é removido para um pátio. Geralmente, isso acontece quando o veículo não tem condição de continuar rodando no trânsito", detalha. Para recuperar o veículo removido, o condutor deverá realizar o pagamento de todas as pendências, como multas, taxas e demais despesas com a remoção e a estadia no depósito. Confira as explicações!
 

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