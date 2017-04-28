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CBN DIREÇÃO SEGURA

Quatro trechos foram fechados em protestos

Levantamento em BRs é da Polícia Rodoviária Federal

Publicado em 28 de Abril de 2017 às 18:57

Publicado em 

28 abr 2017 às 18:57
Direção Segura / Polícia Rodoviária Federal Crédito: Arquivo
A sexta-feira (28) começou marcada por muita confusão em diversos pontos da Grande Vitória e interdições em diversos pontos das principais estradas capixabas. Nesta edição do CBN Direção Segura, o inspetor Lopes, chefe da Central de Informações Operacionais (CIOP), informa que quatro pontos de rodovias federais que cortam o Espírito Santo tiveram o trânsito interrompido: na BR-101, altura da antiga Braspérola, entre Cariacica e Viana; na BR 101, no km 269, no viaduto de Carapina, na Serra; na BR 101, no km 62, em São Mateus; e na BR 262, no km 160, em Ibatiba. O inspetor ainda fala sobre a atuação para negociar com manifestantes e liberar o trânsito. 
Direção Segura - 28-04-17.mp3

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