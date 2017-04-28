Quatro trechos foram fechados em protestos

A sexta-feira (28) começou marcada por muita confusão em diversos pontos da Grande Vitória e interdições em diversos pontos das principais estradas capixabas. Nesta edição do CBN Direção Segura, o inspetor Lopes, chefe da Central de Informações Operacionais (CIOP), informa que quatro pontos de rodovias federais que cortam o Espírito Santo tiveram o trânsito interrompido: na BR-101, altura da antiga Braspérola, entre Cariacica e Viana; na BR 101, no km 269, no viaduto de Carapina, na Serra; na BR 101, no km 62, em São Mateus; e na BR 262, no km 160, em Ibatiba. O inspetor ainda fala sobre a atuação para negociar com manifestantes e liberar o trânsito.