Qual é o comportamento dos motoristas um ano após a lei do farol?

A lei 13.290, de 23 de maio de 2016, que implementou obrigatoriedade do uso de farol baixo em rodovias durante o dia, completou um ano de aplicação nas estradas federais no dia 08 de julho de 2017. Entre 8 de julho de 2016 e 8 de junho de 2017 (11 meses), 11.510 motoristas foram autuados pela infração nas rodovias federais do estado do Espírito Santo, o que equivale a aproximadamente 35 multas por dia referente a farol desligado nas rodovias federais. Mas, afinal, o que mudou no comportamento dos motoristas nesse período? Acompanhe a análise com o inspetor da PRF, Fabrício Gomes.