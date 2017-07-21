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Qual é o comportamento dos motoristas um ano após a lei do farol?

Entre 8 de julho de 2016 e 8 de junho de 2017, 11.510 motoristas foram autuados pela infração nas rodovias federais do estado do Espírito Santo, o que equivale a aproximadamente 35 multas por dia referente a farol desligado

Publicado em 21 de Julho de 2017 às 19:06

Publicado em 

21 jul 2017 às 19:06
A lei 13.290, de 23 de maio de 2016, que implementou obrigatoriedade do uso de farol baixo em rodovias durante o dia, completou um ano de aplicação nas estradas federais no dia 08 de julho de 2017. Entre 8 de julho de 2016 e 8 de junho de 2017 (11 meses), 11.510 motoristas foram autuados pela infração nas rodovias federais do estado do Espírito Santo, o que equivale a aproximadamente 35 multas por dia referente a farol desligado nas rodovias federais. Mas, afinal, o que mudou no comportamento dos motoristas nesse período? Acompanhe a análise com o inspetor da PRF, Fabrício Gomes.
Direção Segura - 21-07-17.mp3

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